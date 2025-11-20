Reprodução/Instagram/@khloekardashian Khloé Kardashian fala sobre ex-marido

Khloé Kardashian falou sobre seu casamento com Lamar Odom. No podcast "Khloé in Wonderland", divulgado na última quarta-feira (19), a empresária comentou uma atitude estranha do jogador em momentos que ela definiu como de "vulnerabilidade".

De acordo com Khloé, Odom queimou diversos de seus diários pessoais, com anos de anotações, bem na sua frente.

"Faz anos que não escrevo em um diário. Eu adorava escrever; tinha diários nos quais escrevi durante toda a minha vida, e eu amava isso. Tudo estava registrado neles", iniciou.





Segundo a empresária, o ex-marido ficou muito nervoso por achar que ela estaria fazendo anotações para enviar ao governo.

"Lembro que meu ex-marido estava passando por isso. Ele estava em um momento difícil e estava paranoico. Encontrou esses diários e sabia que eu escrevia o tempo todo. Ele os leu, convencido de que eu estava anotando coisas para enviar ao governo", revelou.

Por fim, ela revelou que Odom queimou todo o arquivo pessoal que significavam muito.

"Ele os queimou na minha frente, e eu me lembro de soluçar, com lágrimas no rosto. Lembro de estar de joelhos, gritando. Eram anos da minha vida nesses diários, eles significavam muito para mim", disse.