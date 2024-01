Khloé Kardashian cita BBB em post em português para as redes sociais

Foto: Reprodução/Instagram Khloé Kardashian rebate críticas de que teria alterado rosto em fotos

Khloé Kardashian surpreendeu os seguidores brasileiros ao fazer uma postagem em português no X (antigo Twitter) durante a noite da última quinta-feira. No post, ela brincou que não estava no BBB mas disse que estava concorrendo à um prêmio do People’s Choice Awards e pediu votos.

“Oi gente!! Eu não estou no BBB mas estou concorrendo ao prêmio da People Choice Awards esse ano. Estou muito feliz e agradecida. Se vocês quiserem votar o link é esse. Amo vocês!!”, disse a irmã mais nova das Kardashians.

O pedido deu o que falar na rede social. “Fui até checar se eu tava na conta oficial dela! não entendi foi nada, mas amei”, disse uma seguidora. “Queremos vc no próximo camarote”, brincou outra. “Queen, ganhou meu voto só pelo tweet”, afirmou mais um.

Khloé explicou que quem a ajudou a escrever o tweet foi Andreza Cooper, babá dos filhos da estrela, que é brasileira. “Minha fofa Andreza me ajudou”, disse.

