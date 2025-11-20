Reprodução/ Instagram @marianaximenes Mariana Ximenes de biquíni

Mariana Ximenes, de 44 anos, decidiu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar em uma cachoeira. Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a atriz compartilhou um álbum de fotos com os fãs.

"O combo caminhada na natureza + Banho de cachoeira para mim sempre é uma cura! Alto recomendo", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de cinco milhões de seguidores.





Nos comentários, ela recebeu elogios. "Que delícia de lugar! Nada como a natureza... Linda e gata", escreveu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Super terapêutico mesmo. Adoro! E você cada dia mais linda", prosseguiu uma segunda.

"Maravilhosa, Mari! Estar em contato com a natureza é bom demais", opinou uma terceira. "Deusa em todos os sentidos", acrescentou uma quarta. "Para tudo, roubou a beleza do mundo inteiro", brincou ainda uma quinta.

Retorno ao horário nobre

Conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou em novelas da Rede Globo, Mariana Ximenes deve retornar à faixa das nove. Depois de participar de "Mania de Você", a intérprete está cotada para "Quem Ama, Cuida".

Escrita por Walcyr Carrasco, a narrativa marca o reencontro da atriz com o escritor. Eles já trabalharam juntos em "Chocolate Com Pimenta", na qual interpretou Ana Francisca, uma das mocinhas mais lembradas do dramaturgo.

A trama, exibida originalmente em 2003, já foi reprisada várias vezes no "Vale a Pena Ver de Novo". Em todas as reexibições, alcança altos níveis de audiência. A previsão de estreia de "Quem Ama, Cuida" é maio de 2026, substituindo "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva, dirigida por Luiz Henrique Rios.