Reprodução/Internet Jaime Leibovitch mora no Retiro dos Artistas desde a pandemia

O público de Êta Mundo Melhor! assiste o Barão Deschamps cercado de luxo e não imagina que o intérprete, Jaime Leibovitch, optou por viver no Retiro dos Artistas. O ator, com décadas de carreira e passagens marcantes pela Globo, mora na instituição desde o início da pandemia de Covid-19.

Carreira na Globo

Na novela criada por Walcyr Carrasco,interpretou o aristocrata europeu que se casa com Sandra (Flávia Alessandra), personagem que tenta envenená-lo para ficar com sua fortuna. O ator já havia contracenado com Flávia em Caras e Bocas (2009), também reprisada atualmente no Globoplay.

Além de Êta Mundo Melhor!, o artista possui uma longa carreira na televisão. O ator começou a carreira em 1980 atuou em tramas como Rainha da Sucata (1990), A Viagem (1995), O Clone (2001), O Beijo do Vampiro (2002), Da Cor do Pecado (2004), América (2005), O Profeta (2006), Sete Pecados (2007), Beleza Pura (2008) e Salve Jorge (2012).

Durante participação no canal de YouTube Retiro O Que Eu Disse, apresentado por Stepan Nercessian e Nelson Freitas, Jaime Leibovitch revelou que a decisão de se mudar para o local foi amadurecida por motivos pessoais e também pelo desejo de viver coletivamente. Ele contou que perdeu o filho em um acidente de carro há seis anos, o que reforçou sua vontade de buscar um ambiente com mais apoio emocional e social.