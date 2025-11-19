Reprodução/YouTube/Superman Marlon Brando e o filme Superman

A escalação de Marlon Brando para dar vida a Jor-El em Superman: O Filme (1978) ajudou a impulsionar o sucesso do longa dirigido por Richard Donner. No entanto, de acordo com relatos do próprio diretor e de profissionais que conviveram com o ator, a experiência no set foi extremamente conturbada.

Em uma entrevista de 2016, Donner relembrou a visita à casa de Brando em Mulholland Drive, Los Angeles, quando o ator fez uma proposta inusitada para o papel. "Por que eu não interpreto Jor-El como um bagel?", perguntou Brando, argumentando que ninguém sabia como os habitantes de Krypton deveriam parecer.

O diretor confessou: "Ele tinha uma lógica curiosa. Disse: 'Talvez eles parecessem bagels naquela época.'"





Problemas de comportamento

Mesmo convencendo Brando a interpretar um kryptoniano tradicional, a produção continuou enfrentando diversos obstáculos. O ator chegou a receber 3,7 milhões de dólares e 11,74% do lucro do filme, mas limitou sua presença no set a apenas 12 dias e demonstrou pouco interesse pelo trabalho.

Cary Elwes, então com 16 anos, relatou que sua função acabou sendo basicamente tirar Marlon Brando do trailer. Ele explicou que o ator não tinha incentivo para ser pontual, já que "cada dia que o filme atrasasse, ele ganhava mais um milhão de dólares".

Christopher Reeve, por outro lado, não aprovou as atitudes de Marlon Brando nos estúdios. Em 1982, no Late Night with David Letterman, o intérprete de Superman declarou: "O homem não se importava. Ele só pegou o dinheiro e foi embora. Eu ainda me importo. Sou um iniciante, e dói quando alguém faz tudo no automático", disse.

Donner também confirmou que Brando se recusava a decorar falas, exigindo que seus textos fossem escritos no peito de outros atores.

Mesmo após as filmagens, Brando continuou causando problemas nos estúdios. Ele processou a Warner Bros. e os produtores por supostamente terem retido parte de sua participação nos lucros, solicitando que o filme fosse impedido de ser exibido usando sua imagem. O pedido foi rejeitado, mas o ator chegou a receber 15 milhões de dólares em um acordo.