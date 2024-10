Reprodução/Youtube Billy Zane

Foi revelada a primeira imagem oficial de "Waltzing With Brando," a cinebiografia que traz Billy Zane no papel do icônico Marlon Brando . Na foto, Zane aparece caracterizado como Don Corleone , um dos papéis mais memoráveis de Brando, em "O Poderoso Chefão" (1972). A semelhança entre os dois atraiu a atenção do público e se tornou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (31).

Baseado nas memórias de Bernard Judge, intituladas "Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti," o filme explora a conexão de Brando com sua ilha particular, Tetiaroa, e seu trabalho em projetos ecológicos, sob a supervisão do arquiteto Judge. Zane destacou a importância de Brando como um ativista pioneiro, mencionando suas contribuições para os direitos civis e a defesa ambiental. “Naquela época, ninguém tocava nessas causas,” afirmou Zane, ressaltando a relevância do ator na luta por questões sociais e ambientais.









Divulgação Billy Zane na cinebiografia de Marlon Brando

A cinebiografia, que contará com a participação de Richard Dreyfuss e Jon Heder, será exibida no Festival de Torino , que ocorrerá entre os dias 22 e 30 de novembro. Além disso, uma parte significativa das filmagens foi realizada em Tetiaroa, com os produtores prometendo destinar 5% dos lucros do filme para os moradores da ilha.

"Waltzing With Brando" ainda não tem uma data de lançamento definida, mas já gera expectativa por sua estreia e pela performance de Zane, que foi elogiada por sua impressionante transformação no personagem.