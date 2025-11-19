Marcello Novaes
Marcello Novaes, de 63 anos, virou assunto em plataformas de interação virtual nesta terça-feira (18). Dessa vez, não por conta de algum trabalho audiovisual, mas por uma foto na qual surgia sem camisa no espelho.

O clique foi publicado por ele no Instagram, rede em que ele acumula mais de 823 mil seguidores. Nos comentários, os fãs repercutiram o registro do intérprete, que ultrapassou a marca de 22 mil curtidas.

"Esse homem só melhora. Quanto mais o tempo passa, mais gato fica", escreveu uma internauta. "Ele não é inocente. Não sei se é melhor sendo sogro ou namorado", brincou uma segunda, fazendo referência à beleza dos filhos dele, Diogo e Pedro.

"63 anos? Como pode?", questionou-se um terceiro. "Fiquei até sem ar", prosseguiu uma quarta. "Você está perdoado, Jaques", debochou o ator Rafael Vitti, que interpreta o filho de Marcello na atual novela das sete da Rede Globo.

Saiba mais

Marcello Novaes  está no ar como o vilão  Jaques em "Dona de Mim", narrativa das sete escrita por  Rosane Svartman  e com direção artística de  Allan Fiterman.  Já  Diogo, filho dele fora da ficcção, interpreta o mesmo personagem, mas em flashbacks, quando o antagonista ainda era jovem.

A previsão é de que os trabalhos sejam encerrados em dezembro deste ano. O término do folhetim ocorre em janeiro, quando será substituído pela trama musical  "Coração Acelerado".

Após defender  Beto em "Garota do Momento",  Pedro Novaes  migrou da faixa das seis para o horário nobre. Ele vivencia  Leonardo, filho de  Santiago (Murilo Benício) em "Três Graças", folhetim escrito por  Aguinaldo Silva  e dirigido por  Luiz Henrique Rios.

