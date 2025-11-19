Reprodução/ Instagram @loreimprota Lore Improta

Lore Improta, de 32 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para compartilhar o resultado do tratamento capilar contra alopecia androgenética. O intuito da dançarina era aumentar o volume das madeixas antes da chegada do Carnaval 2026.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 16,7 milhões de seguidores, a esposa de Léo Santana detalhou o procedimento ao compartilhar uma explicação da médica Luana Brazileiro, responsável por acompanhá-la.





"A Lore chegou à clínica com queixa de afinamento dos fios quebradiços. Fizemos exames genéticos e laboratoriais, iniciamos protocolo de recuperação capilar anual", iniciou a profissional.

"A Lore é portadora de uma alopecia androgenética, que é uma patologia capilar que faz o afinamento progressivo dos fios. Ela também é multifatorial", acrescentou.

Em seguida, a doutora associou as possíveis causas que podem desencadear a condição. "Está envolvida com carência de vitaminas e minerais, stress, inflamação de intestino, sono ruim, alimentação bagunçada, alterações hormonais, inflamações do corpo", listou.

"Tudo isso estimula o afinamento mais rápido dos fios, que já ia afinar pela doença genética", ressaltou. "Cada paciente tem uma rotina específica, às vezes difícil... Esse é o resultado dela hoje, cabelos lindos, saudáveis, encorpados e recuperados. Parabéns por sua disciplina e constância", concluiu.