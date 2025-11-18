Reprodução/ Instagram Gracyanne passou por cirurgia

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o processo de recuperação dela. A ex-competidora do "Dança dos Famosos" surpreendeu ao mostrar as cicatrizes que ficaram após a cirurgia a qual foi submetida.



“Marcas! Muitos comentam dessa cicatriz enorme na minha perna e perguntam como ficará, se já estou cuidando ou pensando como tirar. Confesso, que em algum momento ao ler alguém perguntar, pensei sobre isso”, escreveu.







Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, a ex-mulher de Belo detalhou como tem sido esse processo de recuperação pós-cirúrgico.

“Entendo que toda cicatriz faz parte de uma vitória, de um obstáculo vencido, de um momento vivido e é assim que estou pensando! Também perguntam sobre o meu pé e calcanhar. Tem horas que está inchado, às vezes, vermelho, tudo isso faz parte", comentou.

“Zero preocupação com estética nesse momento, quero me dedicar cada dia mais, para ficar bem, voltar a minha rotina e minha independência. Ainda preciso de ajuda em alguns momentos”, acrescentou.

Sem preocupação com aparência

Por fim, Gracyanne pontuou que ainda não tem buscado profissionais do ramo da estética para suavizar as cicatrizes. A ex-participante do "Big Brother Brasil 2025", temporada vencida pela bailarina Renata Saldanha, ainda agradeceu o apoio dos fãs.

“A cicatriz, depois vejo se vou buscar algum meio, se deixo… Uma coisa de cada vez, né? Tudo no seu tempo", pontuou. “Obrigada pelo carinho, amo ler as mensagens de vocês”, concluiu.