Reprodução: Instagram Fiuk

Fiuk, de 35 anos, denunciou nesta terça-feira (18) que a equipe responsável pelo filme de drift idealizado por ele decidiu seguir com a produção sem participação do artista. O cantor afirmou que teve ideias desconsideradas, viu mudanças no projeto e notou o uso de seu nome em negociações.

Nos stories do Instagram, Fiuk explicou que ficou em silêncio “porque precisava entender o que estava acontecendo”, mas decidiu tornar o caso público. Ele afirmou que as pessoas que convidou para trabalhar no filme tomaram decisões sem o consultar.

“As pessoas que convidei para o projeto decidiram seguir com o projeto sem mim, mudar rumos, mudar até o nome do filme, e ignorar tudo o que foi combinado e o que foi feito”, escreveu.

O cantor disse que o grupo estaria usando seu nome e sua história sem autorização. “Usando ainda meu nome sem meu consentimento e minha história em negociações”, afirmou. Fiuk disse que nunca recebeu contratos ou documentos que formalizassem o projeto. Ele também afirmou que não tem acesso ao conteúdo já gravado. “Eu não recebi contratos, documentos, nem as imagens que gravamos juntos. Hoje, eu não tenho acesso a nada do material que eu mesmo criei.”

O artista disse que a situação o afetou emocionalmente devido ao longo período dedicado ao projeto. “Isso dói. Ainda mais sendo um projeto pelo qual eu luto há tantos anos. E envolvendo gente que eu considerava parceira”, escreveu.

Segundo ele, o objetivo do pronunciamento é informar o público sobre a situação e não o colar como vítima da situação. “Mas não estou aqui para me vitimizar. Estou aqui para deixar claro que eu sigo com a minha verdade, com o meu propósito, com a justiça e com vocês, que sempre estiveram comigo", finaliza.