Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Graciele Lacerda, de 45 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para mostrar aos fãs um antes e depois dela após eliminar 9 kg. Desde que deu à luz Clara, em dezembro do ano passado, a mulher de Zezé di Camargo tem se dedicado ao processo de emagrecimento.

Veja o antes e depois de Graciele Lacerda





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma 4,3 milhões de seguidores, a influenciadora mostrou o comparativo. Além disso, contou que foi elogiada pelo físico definido no último sábado (15), durante a gravação do DVD da enteada Wanessa Camargo.





“Realmente, gente. Agora eu tô. Voltei para o meu peso, 65 kg, só que já abaixei mais 1 kg essa semana e fui para 64 kg. Então tenho que me segurar agora para não emagrecer mais do que isso”, disse ela nas redes sociais.

“Eu faço a estratégia do Edu, que é evitar alimentos inflamatórios. Agora coloco um pouquinho mais de carboidratos do bem, vou mesclando para manter. É só focar no ganho de massa”, explicou a influenciadora.

Saiba mais

Graciele ainda ressaltou que retornou ao antigo peso de forma gradual e que o processo foi marcado por idas e vindas na balança. “Engordei 14 kg na gravidez. Quando tive a Clara, emagreci 10, e ficaram faltando quatro. Desses quatro, eu desandei. Aí ficaram faltando seis. Eu fazia e emagrecia, aí desandava de novo. Não conseguia focar”, pontuou.

“Depois que você tem filho, tem que trabalhar muito aqui também. Fui emagrecendo aos poucos. Se eu tivesse feito o Eduque certinho, teria voltado logo, mas quis ir devagar”, concluiu.

Relembre

Zezé Di Camargo se divorciou de Zilu em 2014, após 32 anos de relacionamento. No mesmo ano, o músico sertanejo assumiu relacionamento com Graciele Lacerda; eles se conheceram nos bastidores do programa "Jovens Tardes".

Após dez anos de namoro, se casaram. Em dezembro de 2024, eles tiveram Clara, primeira filha fruto da relação. Além de Clara, Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, da antiga relação com Zilu.