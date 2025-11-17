Reprodução/ YouTube @Oscars Tom Cruise com a primeira estatueta

Tom Cruise, de 63 anos, recebeu uma honraria da maior premiação da indústria cinematográfica. No último domingo (16), o ator americano ganhou um Oscar honorário, o primeiro de sua carreira.

Ao ser anunciado na cerimônia, que ocorreu em Hollywood, nos Estados Unidos, o intérprete foi ovacionado pela plateia. Além dos votantes, o evento contou com a presença de vários outros artistas que se consolidaram em produções audiovisuais hollywoodianas.





Alejandro González foi o responsável por fazer o discurso ao premiado e brincou sobre a quantidade de filmes em que Cruise atuou. "Escrever um discurso de quatro minutos para celebrar os 45 anos de carreira de Tom Cruise é o que se chama nesta cidade de missão impossível", disse o mexicano.

No momento em que subiu ao palco, a produção do Oscar colocou a trilha sonora de "Missão Impossível" para embalar o momento. Esta é uma das franquias mais famosas no currículo do ator.

Agradecimento

Ovacionado pela plateia, Tom também discursou na cerimônia. "Meu amor pelo cinema começou desde muito jovem. Uma fome de aventura, uma fome de conhecimento, uma fome de compreender a humanidade, de criar personagens, de contar uma história, de ver o mundo", declarou.

Saiba mais

Tom Cruise atuou em obras de sucesso da indústria cinematográfica hollywoodiana. Dentre elas, destacam-se: "Entrevista com Vampiro", "Jerry Maguire", "Nascido em 4 de Julho", "Missão Impossível", "O Último Samurai", "Minority Report".

O ator chegou a receber três indicações ao Oscar em anos anteriores, mas não havia arrematado nenhuma estatueta até então. Além disso, conquistou três Globos de Ouro.