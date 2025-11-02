Colin Farrell relembrou "um dos piores dias que já tive em um set de filmagem", durante uma visita ao programa The Late Show With Stephen Colbert , na terça-feira passada.
O ator irlandês, que atualmente estrela o filme da Netflix , Balada de Um Jogador (2025) , descreveu uma cena desastrosa durante as filmagens de seu grande papel de destaque em Hollywood, no clássico de ficção científica de Steven Spielberg, Minority Report – A Nova Lei , de 2002. No filme, Farrell interpretou um agente do Departamento de Justiça investigando o personagem de Tom Cruise por um crime.
"Eu cresci assistindo a esses caras, cresci assistindo Tom Cruise, Top Gun – Ases Indomáveis e Negócio Arriscado, e Steven Spielberg e [o compositor] John Williams meio que me criaram com seus filmes", disse o ator. "Mas era o meu aniversário, em 31 de maio. Estávamos filmando. Implorei à produção de um filme de 120 milhões de dólares para que não me fizessem trabalhar no meu aniversário. Quem eu pensava que era?"
“Então, minha carona [para ir ao set] era às 6 da manhã e eu tinha feito um monte de besteira na noite anterior”, continuou ele. “Lembro de ter ido para a cama e, assim que apaguei a luz, o telefone tocou. Era o motorista lá fora dizendo: ‘São 6h10’ e eu pensei: ‘Putz!’
“Cheguei ao trailer e Dave Venghaus — o [segundo] assistente de direção, que Deus o abençoe — disse: ‘Você não pode ir para o set assim.’ Eu respondi: ‘Só me tragam, me tragam seis cervejas Pacifico e um maço de cigarros do Marlboro Vermelho’”.
Nesse ponto da história, Colin Farrell observou que essa narrativa se passava alguns anos antes de ele ir para a reabilitação e ficar sóbrio. “Todas as pessoas santas a quem recorremos em busca de respostas sobre como viver a vida diriam: ‘O presente é tudo o que importa’”, brincou ele.
“Tomei duas cervejas e fui para o set”, continuou ele. “Mas foi terrível. Nunca vou me esquecer da fala que eu tinha, mas não conseguia dizer. Era: ‘Tenho certeza de que todos vocês entenderam o paradoxo fundamental da metodologia pré-crime.’ Essa foi a fala que iniciou a cena. Lembro-me de um deles se aproximando e perguntando: ‘Quer ir tomar um ar fresco?’ E eu me lembro de pensar: ‘Se eu for lá fora tomar um ar, vou ficar sob mais pressão quando voltar para o set.’”
Então, Colin Farrell revelou: “Foram necessárias 46 tomadas. Tom [Cruise] não estava nada contente comigo.”