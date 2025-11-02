Searchlight Pictures Colin Farrell em Os Banshees de Inisherin





Colin Farrell relembrou "um dos piores dias que já tive em um set de filmagem", durante uma visita ao programa The Late Show With Stephen Colbert , na terça-feira passada.

O ator irlandês, que atualmente estrela o filme da Netflix , Balada de Um Jogador (2025) , descreveu uma cena desastrosa durante as filmagens de seu grande papel de destaque em Hollywood, no clássico de ficção científica de Steven Spielberg, Minority Report – A Nova Lei , de 2002. No filme, Farrell interpretou um agente do Departamento de Justiça investigando o personagem de Tom Cruise por um crime.

"Eu cresci assistindo a esses caras, cresci assistindo Tom Cruise, Top Gun – Ases Indomáveis e Negócio Arriscado, e Steven Spielberg e [o compositor] John Williams meio que me criaram com seus filmes", disse o ator. "Mas era o meu aniversário, em 31 de maio. Estávamos filmando. Implorei à produção de um filme de 120 milhões de dólares para que não me fizessem trabalhar no meu aniversário. Quem eu pensava que era?"

STXfilms Colin Farrell em Magnatas do Crime





“Então, minha carona [para ir ao set] era às 6 da manhã e eu tinha feito um monte de besteira na noite anterior”, continuou ele. “Lembro de ter ido para a cama e, assim que apaguei a luz, o telefone tocou. Era o motorista lá fora dizendo: ‘São 6h10’ e eu pensei: ‘Putz!’

“Cheguei ao trailer e Dave Venghaus — o [segundo] assistente de direção, que Deus o abençoe — disse: ‘Você não pode ir para o set assim.’ Eu respondi: ‘Só me tragam, me tragam seis cervejas Pacifico e um maço de cigarros do Marlboro Vermelho’”.

Nesse ponto da história, Colin Farrell observou que essa narrativa se passava alguns anos antes de ele ir para a reabilitação e ficar sóbrio. “Todas as pessoas santas a quem recorremos em busca de respostas sobre como viver a vida diriam: ‘O presente é tudo o que importa’”, brincou ele.

20th Century Studios Colin Farrell em Minority Report - A Nova Lei





“Tomei duas cervejas e fui para o set”, continuou ele. “Mas foi terrível. Nunca vou me esquecer da fala que eu tinha, mas não conseguia dizer. Era: ‘Tenho certeza de que todos vocês entenderam o paradoxo fundamental da metodologia pré-crime.’ Essa foi a fala que iniciou a cena. Lembro-me de um deles se aproximando e perguntando: ‘Quer ir tomar um ar fresco?’ E eu me lembro de pensar: ‘Se eu for lá fora tomar um ar, vou ficar sob mais pressão quando voltar para o set.’”

Então, Colin Farrell revelou: “Foram necessárias 46 tomadas. Tom [Cruise] não estava nada contente comigo.”