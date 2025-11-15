Reprodução/ Instagram @ana_d_armas @marcelovalente Ana de Armas e Marcelo Valente

Ana de Armas ganhou destaque na mídia brasileira. Dessa vez, não por conta de algum projeto audiovisual lançado em Hollywood, mas em virtude do suposto affair com um homem do Brasil.

Este seria o primeiro romance dela após o envolvimento com Tom Cruise. Nos últimos dias, a protagonista de "Bailarina: Do Universo de John Wick" surgiu ao lado de Marcelo Valente, que é um empresário brasileiro.





Em fotos divulgadas pelo TMZ nesta semana, a dupla aparece em um estabelecimento que vende itens de decoração. Antes disso, em outubro, os famosos estavam em Los Angeles, onde assistiram ao show da cantora e compositora Dua Lipa.



Quem é ele?

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Marcelo Valente opta pela discrição e não deixa o perfil aberto. Algumas famosas seguem o empresário, como Sabrina Sato, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Segundo a US Weekly, o brasileiro se graduou na Universidade da Califórnia. Entre os empreendimentos, destaca-se uma parceria com a Honest Company, empresa americana criada pela atriz Jessica Alba.

Tom Cruise

Tom Cruise e Ana de Armas se tornaram alvo de rumores de affair em fevereiro deste ano. Embora nunca tenham se pronunciado, eles eram vistos juntos com frequência e vários veículos internacionais afirmavam que eles estavam vivendo um romance.

Contudo, o término teria ocorrido em outubro deste ano. Fontes do Radar Online enfatizam que a religião de Cruise foi o motivo principal para que ele e Ana de Armas rompessem o namoro.

"Tom estava convencido de que Ana era a pessoa certa — inteligente, linda e alguém que poderia acompanhá-lo tanto profissional quanto espiritualmente. Mas quando ela começou a resistir ao lado da Cientologia em sua vida, tudo mudou", declarou uma fonte ao veículo.