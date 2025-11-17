Wikimedia Commons Gêmeas Kessler morrem juntas aos 89 anos por morte assistida na Alemanha

As dançarinas Alice e Ellen Kessler morreram juntas em Grüenwald, na Baviera, na Alemanha, aos 89 anos, após optarem por um procedimento de morte assistida autorizado pela legislação local. As irmãs ficaram conhecidas na Europa nos anos 1960 e 1970 por apresentações como cantoras e dançarinas.

A informação foi divulgada pelo jornal alemão Bild, que detalhou a decisão das artistas. As autoridades locais confirmaram a causa da morte e descartaram qualquer indício de crime.

Segundo o jornal alemão, as irmãs teriam optado pelo suicídio assistido "há tempos" e definido a data exata para a morte. Münchner Merkur, citando um porta-voz da Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (Dghs), uma das organizações alemãs que ajudam pessoas em processo de morte assistida, diz que as irmãs teriam procurado a instituição há seis meses.

As Kessler viviam em casas coladas próximas de Munique. A dupla conquistou notoriedade com participações em programas de TV, espetáculos de dança e turnês europeias. A carreira começou ainda na infância, quando integraram programas para adolescentes da Ópera de Leipzig.

A mudança para Paris, em 1955, ampliou as oportunidades da dupla. Cinco anos depois, elas seguiram para a Itália, onde participaram do espetáculo Giardino d’Inverno e, em seguida, do popular Studio Uno.

O sucesso se manteve na década de 1970. Além das apresentações na televisão, as irmãs trabalharam com grandes nomes da época e até posaram para a revista Playboy.

No fim dos anos 1980, as artistas voltaram para a Alemanha e seguiram atuando em produções locais e em viagens pela Europa, tendo homenagens importantes, como a Rosa de Ouro de Montreux e a Cruz Federal de Mérito. A cidade natal, Nerchau, concedeu ainda a cidadania honorária.

Em entrevista concedida ao Bild em 2024, Alice afirmou: “duas queriam que as cinzas fossem ‘misturadas com as da nossa mãe um dia, para que nós três possamos ser lembradas juntas’”. O desejo também incluía a união das cinzas do cachorro Yello.