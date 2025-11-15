Instagram/@tata Tata Estaniecki comemora primeiro aniversário após separação

A comemoração dos 32 anos de Tata Estaniecki, neste sábado (15), aconteceu em um momento diferente na vida da influenciadora. Foi o primeiro aniversário dela após anunciar, em outubro, o fim do casamento com Júlio Cocielo.

A comemoração dos 32 anos de Tata Estaniecki, neste sábado (15), aconteceu em um momento diferente na vida da influenciadora. Foi o primeiro aniversário dela após anunciar, em outubro, o fim do casamento com Júlio Cocielo. pic.twitter.com/6pc6iBbCqr — iG (@iG) November 15, 2025

A festa, uma pool party realizada na casa da irmã, Louise Estaniecki, em São Paulo, movimentou as redes sociais e reuniu amigos próximos e familiares.

Logo ao chegar, Tata mostrou a animação do dia. “Cheguei! Vou mostrar tudo pra vocês. A festa tá sendo aqui, na casa da minha irmã e do meu cunhado, que tem um espaço maior. A previsão era de chuva, mas tá um solzão… um presente”, contou nos stories.

A comemoração dos 32 anos de Tata Estaniecki, neste sábado (15), contou com a presença do ex Júlio Cocielo. Em vídeos publicados pelo grupo de pagode responsável pelo som da festa, ele apareceu entre os convidados. pic.twitter.com/0rcEp266Fx — iG (@iG) November 15, 2025

A influenciadora destacou ainda os detalhes da produção da festa: “Um presente de queijo, uma cafejuada, um pagodinho, uns drinks e bora!”

Durante o evento, Tata publicou diversos momentos da comemoração, incluindo o pagode ao vivo, a piscina animada e até a cena em que aparece virando uma garrafa de bebida.

Em vídeos publicados pelo grupo de pagode responsável pelo som da festa, Júlio Cocielo também apareceu entre os convidados. Apesar da separação após oito anos juntos, ambos mantêm convivência por conta dos dois filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 3.