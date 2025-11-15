Reprodução/ Instagram @virginia Virginia em Londres

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais neste sábado (15) para contar aos fãs que desembarcou em Londres. A apresentadora do SBT está no estádio Emirates para torcer pelo namorado, Vini Jr., no jogo da Seleção Brasileira.

O Brasil enfrenta o Senegal nos gramados. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53 milhões de seguidores, a ex-mulher de Zé Felipe ainda enfatizou que estava usando o uniforme do Brasil com número sete.





"Aqui é o Brasil! Camisa do Brasil com o 'sete', é claro", escreveu como legenda da postagem. O clique ultrapassou a marca de 897 mil curtidas. O que também chamou atenção foi a bolsa escolhida pela influenciadora. Segundo o e-commerce, o item de luxo da marca Hermès é avaliado em R$ 132 mil.

Relembre

Virginia oficializou o romance com Vini Jr. neste mês, após um affair marcado por um encerramento conturbado. No início de outubro, eles chegaram a colocar um fim na relação depois do vazamento de uma suposta traição do atleta.

A influenciadora Day Magalhães havia vazado conversas íntimas com Vini, que veio a público pedir desculpas para Virginia. Eles se reconciliaram e compartilharam fotos juntos em Mônaco, confirmando que tinham decidido dar uma segunda chance ao romance.

Divórcio

Virginia e Zé Felipe se separaram em maio, após vários meses de especulação de crise no matrimônio. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.