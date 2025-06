Reprodução TV Globo/ Instagram Anitta

Anitta, de 32 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo? Ter debutado um "novo rosto", após semanas afastada dos compromissos artísticos e das redes sociais.

Eu vou rebolar na sua frente 😏 pic.twitter.com/Xyd5D4Z4jx — Anitta (@Anitta) June 29, 2025

Internautas vieram a público repercutir a mudança inusitada, reflexo de procedimentos estéticos feitos pela cantora e compositora. O retorno da artista à web ocorreu no sábado (28), quando ela posou ao lado de Naomi Campbell e Sofía Vergara, celebridades internacionais.

"Parece outra pessoa", cravou um usuário da rede de Elon Musk. "Gente, mudou o DNA, está irreconhecível", acrescentou uma segunda. "Eu sei que o rosto mudou, mas queria que ela explicasse quais intervenções fez", pediu ainda um terceiro.

Outros, contudo, elogiaram o novo visual de Anitta. "Ela ficando cada dia mais linda", opinou uma quarta. "Só eu achei parecida com Juliette e Ariana Grande? Está maravilhosa", prosseguiu uma quinta. "Parece que está usando filtro de tão perfeita", finalizou um sexto.

Relembre

Desde o dia 16 de junho, Anitta estava ausente da web e dos compromissos artísticos. Ela até chegou a cancelar uma apresentação que faria no São João de Campina Grande.

Segundo ela, o afastamento se deu por conta de uma forte infecção bacteriana. “Eu estou com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem”, declarou à época.

Antibióticos intravenosos e repouso absoluto fizeram parte do tratamento da artista. “A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa”, disse a equipe dela após boatos de que o quadro foi originado depois de uma intervenção estética.