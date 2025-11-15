Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao mostra resultado do ensaio de rua do Salgueiro

Bruna Griphao mostrou o resultado das horas sambando no asfalto com a bateria do Salgueiro, onde desfila como musa. A atriz foi anunciada como musa da agremiação em setembro.

Com uma rotina intensa e semanas dedicadas a aulas de samba, a atriz revelou nas redes sociais, neste sábado (15), as marcas deixadas pelo primeiro ensaio de rua.

Nos stories, Bruna compartilhou imagens do pé coberto por curativos e bolhas enormes, consequência do esforço durante o treino no asfalto.

“Esse é o estado do meu pé pós ensaio de rua”, lamentou. Ela ainda brincou: “Que coisa linda”.

A ex-BBB já havia registrado, na sexta-feira (14), a expectativa para o evento. Mostrou o look escolhido e destacou a animação de estrear nos ensaios abertos.

“Pisando no asfalto com a energia que só o @salgueirooriginal sabe acender. Bora para o nosso primeiro ensaio de rua!🔥”, celebrou.