Elba Ramalho e mais: veja famosas que ‘rejuvenesceram’ em 2025

A mais recente mudança foi o de Gaby Spanic. A atriz adotou protocolos que combinam estímulo de colágeno e laser após sua saída da "A Fazenda 17", conseguindo deixar suas feições próximas de quando estrelou "A Usurpadora".
Elba Ramalho chamou atenção dos fãs ao aparecer com aspecto rejuvenescido em nesta semana, após publicar imagens que viralizaram nas redes sociais. Em 2025, nomes nacionais e internacionais exibiram transformações discretas ou radicais em busca de perderem alguns anos na aparência. Veja alguns nomes!
Gretchen passou por ajustes faciais que destacaram contorno e suavizaram marcas. A artista é conhecida pelos procedimentos estéticos constantes, além de manter acompanhamento frequente com equipes dermatológicas
Após meses longe dos holofotes, Anitta reapareceu com aparência mais iluminada após apostar em tecnologias de última geração. A cantora investe em procedimentos que reduzem flacidez e deixam o rosto mais homogêneo com um lifting facial.
Kris Jenner é citada como referência quando o assunto é rejuvenescimento. A empresária costuma testar protocolos de colágeno e tratamentos a laser que prometem sustentação facial. A mais nova foi o Deep Plane Facelift, que deixou a socialite de 70 anos com o rosto extremamente jovem.
Christina Aguilera exibiu mudanças sutis nos últimos meses. A cantora apresentou resultados de bioestimuladores, ultrassom e técnicas de volumização leve que deixaram o rosto da artista mais jovem, mas sem uma mudança brusca.
Lindsay Lohan surpreendeu o público após buscar procedimentos modernos no Oriente Médio. A atriz passou por cuidados realizados por Radmila Lukian, médica que atende nomes internacionais. O trabalho prioriza rejuvenescimento com aspecto natural, sem exageros.
Elba Ramalho gerou grande repercussão ao surgir com visual mais jovem aos 74 anos. A cantora apresentou resultados de bioestímulo de colágeno e harmonização sutil.
O método utilizado pelas artistas é definido como "Quiet Beauty", ou "Beleza Silenciosa". O movimento ganhou força entre pacientes que buscam rejuvenescimento sem mudanças drásticas. A tendência defende intervenções discretas, que valorizam características naturais e evitam aparência artificial