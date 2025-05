Reprodução e Lula Marques/Agência Brasil Bruna Marquezine curte comentário negativo sobre Virginia Fonseca





Bruna Marquezine curtiu com uma publicação com críticas direcionadas a Virginia Fonseca. Ex-concunhadas durante os últimos meses, as duas conviveram com boatos de um possível atrito entre elas.







Um dos comentários em questão fazia referência à participação da influenciadora na CPI das Bets, na última terça-feira (13). A esposa de Zé Felipe foi testemunha no processo que visa esclarecer a influência das apostas para os brasileiros.

Virginia elegeu uma produção aquém do que mostra nas redes sociais: cabelo batido, moletom com o rosto da filha mais velha e calça larga. E a crítica fez menção justamente à postura adotada por ela.

“Vocês acham que o cérebro é lisinho, isso é uma pessoa ruim, mau caráter mesmo, de burra não tem nada", dizia a postagem, que recebeu a curtida de Bruna Marquezine.

Outra foto presente no carrossel que recebeu a interação da atriz também fazia menção ao look mais simples de Virginia. O internauta em questão comparou com a postura de Suzane von Richthofen, assassina dos pais e que utilizou roupas infantilizadas em aparições públicas.



O bate-boca entre a família de Virginia e Luana Piovani também foi citado: "O bom da Luana é que o repertório dela de ofensas é extremamente alinhado com o perfil de quem vai ser ofendido".