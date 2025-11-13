Reprodução/Instagram/@oficialmarciogarcia Marcio Garcia passa por situação embaraçosa

Marcio Garcia alegou ter sido vítima de estelionato por parte da agência Outsider Tours em junho deste ano. O ator teria firmado uma parceria comercial para divulgar a agência em suas redes sociais, em troca de um pacote com hospedagem, ingressos para os jogos da competição e passagens aéreas.

No dia da viagem, no balcão da companhia aérea,e sua família descobriram que nenhuma passagem havia sido comprada, contrariando a versão apresentada pordono da empresa. Diante disso, o ator precisou pagar as passagens do próprio bolso, conforme a assessoria do artista.

O proprietário da agência, Fernando, Sampaio alegou ao que Marcio não cumpriu o acordo de divulgação da Outsider. Ele disse ainda ter pagado um hotel cinco estrelas para a família do ator, além de ingressos em área vip do estádio e de ter arcado com as passagens aéreas. As informações são do RJ TV, da TV Globo.

O dono da empresa já foi indiciado em dois inquéritos da mesma natureza.

Portal iG procurou a Outsiders Tour na manhã desta quinta-feira (13), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

O que faz Outsiders Tour?

A Outside Tours é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro. A organização se descreve como um agente para oferecer roteiros personalizados para diversos serviços. Em 2024, a organização frisou que levou mais de 200 torcedores para a final da Libertadores na Argentina, além de mais 100 clientes para a final da Champions League.





Nota assessoria Márcio Garcia

"Márcio Garcia esclarece que foi mais uma vítima da Outsider. Ele efetuou o pagamento integral das passagens aéreas, e do upgrade para a classe executiva à agência responsável por sua viagem. No entanto, apenas no dia do embarque, já com as malas prontas, descobriu que as passagens jamais haviam sido emitidas e tampouco a suposta alteração de data ou upgrade que foram pagos, uma vez que sequer existia reserva.

Diante da situação e sem alternativa, Márcio precisou adquirir, com recursos próprios, novas passagens no mesmo dia da viagem, arcando com um valor muito superior ao preço que já havia sido pago, em razão da compra de última hora.

A agência, por sua vez, limitou-se a oferecer ao apresentador ingressos para os jogos e diárias em um hotel, benefício que não cobre nem o prejuízo referente ao valor pago pelas passagens e pelo upgrade que nunca foram emitidos, muito menos o montante adicional despendido na aquisição das novas passagens de última hora.

Ele espera que tanto ele como todos as demais vítimas sejam ressarcidas de seus prejuízos e que a empresa e seus sócios sejam julgadas por seus crimes", finalizou a nota.