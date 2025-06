Reprodução: Instagram/@andrelamoglia Jade Picon e André Lamoglia no Peru

André Lamoglia utilizou as redes sociais, na última terça-feira (3), para mostrar detalhes de sua viagem ao Peru. Em uma das fotos que publicou, Jade Picon aparece fazendo uma careta engraçada.



Alvos de rumores a respeito de um possível relacionamento, os dois tem curtido viagem juntos ao país da América Latina. Após os registros, os internautas repercutiram o momento fofo. "A Jade no dump! Vocês são tudo", enalteceu um usuário.

"Chocada que ele está namorando com a Jade", se impressionou uma segunda. "Aproveitem bastante! Cuida da nossa Jade, André!", pediu uma terceira. "Gente, é o casal mais lindo do mundo", opinou uma quarta.

Os dois ainda não se manifestaram sobre um possível relacionamento.

Quem é André Lamoglia

Irmaõ do ator Victor Lamoglia, o artista de 27 anos se tornou internacionalmente conhecido após ter participado da série Elite. Na trama adolescente, ele vivia o brasileiro Iván Carvalho.

Quem é Jade Picon

A jovem ganhou fama com o trabalho como influenciadora e youtuber. Em 2022, Após participar do Big Brother Brasil, sua vida tomou rumos diferentes: no mesmo ano, a artista foi convidada para protagonizar a novela Travessia , ao lado de Lucy Alves e Chay Suede.

No folhetim de Glória Perez, uma das autoras mais requisitadas do Brasil, ela vivia Chiara, uma patricinha apaixonada por Ary (Suede). Além da obra na TV Globo, Picon começou a se profissionalizar e decidiu construir uma carreira no audiovisual.

Veja fotos: