YouTube O Diabo Veste Prada 2 ganha primeiro trailer

O primeiro trailer de “O Diabo Veste Prada 2” foi divulgado nesta quarta-feira (12). O vídeo mostra Meryl Streep e Anne Hathaway de volta aos papéis de Miranda Priestly e Andy Sachs, ao som do clássico “Vogue”, de Madonna. A estreia está marcada para 1º de maio de 2026.

A prévia também confirma o retorno de Emily Blunt e Stanley Tucci, que participaram do filme original lançado em 2006. A sequência contará ainda com Kenneth Branagh como o novo marido de Miranda Priestly e com participação especial de Lady Gaga, segundo a Variety.

A publicação americana revelou que a trama mostrará Miranda enfrentando os desafios de manter relevância no mercado editorial em um período de crise do jornalismo impresso. A executiva verá o poder da revista Runway ameaçado pelos formatos digitais.

Sequência mostra nova disputa entre Miranda e Emily

Na continuação, a carreira de Miranda entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily, interpretada por Emily Blunt, agora uma poderosa executiva de um grupo de luxo. Miranda precisa desesperadamente dos investimentos em publicidade dessa empresa para salvar a revista.

O filme marca o reencontro de Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt quase duas décadas após o sucesso original, dirigido por David Frankel. O longa de 2006 arrecadou mais de US$ 326 milhões nas bilheterias mundiais, com orçamento de US$ 35 milhões.

“O Diabo Veste Prada 2” segue inspirado no livro de Lauren Weisberger, lançado em 2003. A história original acompanha Andy Sachs, recém-formada em jornalismo, que consegue emprego como assistente da temida editora Miranda Priestly na revista de moda Runway.

No primeiro filme, Andy tenta se adaptar ao ambiente cruel do universo da moda enquanto questiona os próprios valores pessoais e profissionais.