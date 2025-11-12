Reprodução/ Instagram Mynie Steffens

Conhecida pela atuação em atrações televisivas voltadas ao segmento gastronômico, a apresentadora e chef de cozinha Mynie Steffens, de 43 anos, morreu. A comunicadora foi vítima de um acidente de Helicóptero.

O caso ocorreu na África do Sul, na segunda-feira (10), mas a morte da Steffens só veio a público na terça-feira (11). Segundo a Divisão de Investigação de Acidentes e Incidentes (AIID), era a apresentadora quem pilotava o helicóptero.





Ela estava em um voo de operação de controle de pragas. Ainda de acordo com a AIID, ela estava pulverizando pesticidas em laranjas. A aeronave teria atingido cabos de energia, o que ocasionou a colisão trágica.

Segundo a imprensa internacional, o acidente ocorreu em uma fazenda de frutas cítricas. A propriedade fica em Patensie, município da província de Eastern Cape.

Mesmo com a hipótese de colisão com os cabos de energia, as circunstâncias exatas da queda não foram esclarecidas. Por isso, a polícia sul-africana foi escalada para dar continuidade as investigações.

Quem era ela?

Mynie Steffens ganhou destaque pela atuação no segmento gastronômico, não apenas pela trajetória como apresentadora, mas também como chef de cozinha e escritora. Ela chegou a lança um livro de receitas, com os pratos de maior destaque que costumava fazer.

Na TV, era uma das titulares da atração "Speel met Vuur", que mesclava quadros voltados à culinária, mas também a outros tópicos, como dicas do dia a dia, estilo de vida e variedades.

"Descanse em paz, Mynie Steffens. Você foi aventureira até o fim. Com Tocar com Fogo, você nos mostrou a todos como abordar a vida com curiosidade e bravura”, lamentou a VIA TV, emissora na qual a falecida trabalhava.