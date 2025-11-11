Reprodução/Instagram/@silvaniaaquino Silvânia Aquino cantando na banda Calcinha Preta

Silvânia Aquino, de 52 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (10), quando usou as redes sociais para anunciar que estava deixando a banda Calcinha Preta.

O desligamento da vocalista vem em meio às especulações de uma crise entre os integrantes do grupo de forró. Ao que tudo indica, ela continuará no ramo musical, mas não detalhou se em outra banda ou em carreira solo.

"Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas, a agir, a pensar, a sentir. Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público", começou.





Decisão mútua?

Ainda que os bastidores estejam marcados por supostas polêmicas, Silvânia fez questão de enfatizar que a saída dela não foi uma decisão unilateral. "Hoje venho comunicar a vocês que, em comum acordo, estou me desligando oficialmente da Banda Calcinha Preta", pontuou.

"A todos que torceram e continuam torcendo por mim, deixo aqui o meu muito obrigada. Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo", completou.

Por fim, a vocalista ressaltou que será grata pelos aprendizados que teve no período em que participou do grupo de forró. Além disso, insinuou aos fãs que não iria desistir da carreira musical e que voltaria aos palcos. "A história não para por aqui!", salientou.