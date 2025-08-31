Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez tem aproveitado a folga na agenda para descansar. O destino escolhido por era é Mykonos, na Grécia. Ela fez questão de registrar alguns cmomentos e compartilhar com os segudiores.



Em fotos postadas em suas redes sociais, ela aparece renovando o bronzeado enquanto posa para fotos. Nas imagens, ela aparece de biquíni branco, com óculos escuros da mesma cor e acessórios dourados.

"Sol, Sal, Mar; 🤗🤗🇬🇷🇬🇷#summervibes#eurotrip", dizia a legenda.

Os cliques ganharam elogios. "Deusa 😍", disse uma delas. "Já nem sei o que falar, você é linda demais, minha musa! ❤️", postou uma outra. "Perfeita ❤️🔥", disse uma terceira.









Erro na carreira

Recentemente, Luciana foi a convidada do programa Sensacional , atração comandada por Daniela Albuquerque . Na atração, a apresentadora do SuperPop contou qual foi o seu maior arrependimento na sua vida profissional e disse que teria feito tudo diferente.

Devido ao seu grande sucesso também no Brasil, ela foi convidada para integrar o elenco do The View , um dos maiores sucessos da ABC e o talk show diurno mais assistido pelos norte-americanos.

Desde sua criação, há 25 anos, o programa tem como proposta debater temas atuais sob diferentes perspectivas femininas, reunindo mulheres de diversas origens.

"Eu tenho esse arrependimento. Teria sido uma nova experiência… a ABC (American Broadcasting Company), maior emissora do mundo, e é um programa que está no ar até hoje", lamentou.