Instagram/@justinbieber 01/11/2024 Justin e Hailey Bieber compartilharam nas redes sociais a primeira imagem de Jack Blues





Nesta sexta-feira (1º), Justin e Hailey Bieber compartilharam nas redes sociais a primeira imagem de Jack Blues , seu bebê de 2 meses, durante a comemoração de Halloween.

O casal, que deu as boas-vindas ao pequeno Jack Blues Bieber no dia 22 de agosto, celebrou o momento com fantasias inspiradas no desenho Kim Possible: Hailey vestiu-se como a heroína Kim, Justin como Ron Stoppable, e o pequeno Jack encantou como o personagem Rufus.

Ao anunciarem a chegada de Jack, o casal postou uma foto apenas de seu pé esquerdo, mantendo seu rosto longe dos olhares do público até o momento.

No post de nascimento, Justin escreveu: “Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, oficializando a chegada do novo integrante da família.