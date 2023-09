Reprodução Bianca Andrade desabafa em meio a perda pessoal: 'Não estou bem'

A influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, desabafou nesta sexta-feira (1º) ao refletir sobre ter que cumprir obrigações profissionais mesmo quando não está bem emocionalmente. A empresária está sofrendo a perda da gata de estimação, que está desaparecida.

Através de uma publicação no Instagram, a influenciadora quis ser transparente com os seguidores sobre o motivo de estar mais afastada das redes.

"Eu fiquei pensando com o que aconteceu com a Lua, falei, cara, eu não consigo gravar, mas eu tenho responsabilidade, eu tenho publicidade para entregar, eu tenho meu público, mas eu não estou bem. Tem gente que lida com isso com mais facilidade, tem gente que lida com mais dificuldade. Eu lido com dificuldade", admitiu.

A influenciadora afirmou que fica dividida entre se forçar a gravar conteúdos ou então respeitar o próprio momento de recolhimento emocional. "A transparência é muito importante, é muito saudável. Eu, por exemplo, hoje não estou bem, mas eu posso agora gravar um vídeo falando eu não tô bem. Agora, quando vem um outro formato, de publicidade, você tem que estar bem para representar outra marca, né?", refletiu.

Bianca também comentou sobre as próprias plataformas de redes sociais usarem mecanismos que forçam criadores de conteúdos a ter constância de atividades e produzir cada vez mais. "Como fica a nossa saúde mental nessas fases? E aí, enquanto isso vai acontecendo, as crises de ansiedade estão aumentando cada vez mais".

A ex-BBB confessou que já se forçou a gravar conteúdos mesmo quando não estava bem e aponta que tinha medo de como o patrocinador ou os seguidores poderiam reagir à realidade.

"Me sinto no dever de falar, se você não estiver bem, está tudo bem também, se você deixar para outro dia, se você deixar para outro momento ou se por algum período você não quiser gravar… Antes de gravar, eu acabei chorando também, eu tava mal, só que eu falei, bom, eu preciso voltar a trabalhar, então que seja honesto, que eu também abra esse assunto com elas porque eu sei que eu não estou sozinha nessa".

Bianca Andrade completou alertando os seguidores a evitar fazer comparações com outras pessoas. "Pense primeiro em você para depois você poder oferecer o que você tem de melhor para as outras pessoas. Não dá para inverter, não dá para você passar por cima de você, do que você está sentindo, achando que aquilo vai te trazer algo bom a longo prazo, porque não vai (...) Cada um tem a sua história e todo mundo se compara, impressionante. A gente pode se inspirar, comparar não. Cada um tem os seus limites e eu tenho os meus limites".