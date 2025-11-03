Reprodução/ Instagram @miltonbitucanascimento Milton Nascimento e Lô Borges

Milton Nascimento, de 83 anos, usou as redes sociais para se despedir de Lô Borges, com quem atuou no Clube da Esquina. O musicista morreu no domingo (2), mas teve a morte anunciada somente nesta segunda-feira (3).

"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", começou.





Nascimento ainda reforçou o legado de Lô na cultura brasileira, ressaltando que a partida dele simboliza uma grande perda para a arte no país. "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos", afirmou.

Por fim, prestou pêsames aos familiares do músico. "Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", concluiu na homenagem póstuma publicada no Instagram.





Saiba mais

Lô Borges se consolidou como um dos musicistas mais notórios da música brasileira. Em 1972, em parceria com o amigo de longa data Milton Nascimento, chegou a lançar o álbum "Clube da Esquina". A coletânea de canções se tornou sucesso de crítica e público.

Para especialistas, o projeto é um dos melhores da indústria fonográfica nacional. Salomão Borges Filho, popularmente conhecido como Lô, em 1952. Embora seja lembrado majoritariamente pela trajetória como cantor e compositor, também se destacou como violonista e guitarrista.

"Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "O Trem Azul" e "Paisagem da Janela" foram alguns dos hits emblemáticos que marcaram a carreira de Borges. Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Nando Reis e Samuel Rosa são outros artistas com quem trabalhou.