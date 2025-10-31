Instagram Lô Borges inicia hemodiálise após duas semanas internado na UTI

O cantor e compositor Lô Borges começou a fazer hemodiálise após duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (31), o músico segue traqueostomizado e em ventilação mecânica.

O informe médico, assinado pelo coordenador da UTI, Lucas Viégas Martins, informou que o estado clínico está estável.

“ Hoje, o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica e metabólica, com bom controle da oxigenação ”, diz o comunicado.

A hemodiálise, que substitui temporariamente a função dos rins ao filtrar o sangue, começou na segunda-feira (27).

Lô Borges foi internado no dia 17 de outubro por causa de uma intoxicação medicamentosa. No dia 25, o músico passou por uma traqueostomia para facilitar o processo respiratório e proporcionar mais conforto durante o tratamento intensivo.

Desde então, a equipe médica tem acompanhado de perto a evolução do quadro. O hospital informou que novas atualizações sobre o estado clínico serão divulgadas conforme a necessidade. Familiares e amigos próximos têm pedido orações e mantêm discrição sobre a recuperação.

Nascido em Belo Horizonte, Lô Borges é um dos nomes mais influentes da música brasileira. O artista integrou o movimento Clube da Esquina, marco da MPB que uniu vozes como Milton Nascimento e Beto Guedes.

Entre os maiores sucessos do compositor estão "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "O Trem Azul" e "Paisagem da Janela", músicas que se tornaram referência na música popular brasileira.

Em 1972, aos 20 anos, Lô Borges lançou com Milton Nascimento o álbum "Clube da Esquina", considerado um dos discos mais importantes da história da música mundial.

