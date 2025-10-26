Instagram/@mairacardi Maíra Cardi pede orações após filha ser internada na UTI

A influenciadora digital Maíra Cardi, recorreu às redes sociais neste domingo (26) para pedir orações pela filha Eloáh, fruto de seu casamento com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

A bebê precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) logo após o parto devido a dificuldades para respirar.

"Acabamos de sair da sala de parto. Eu já estou no meu quarto. Eloáh está na UTI. Ela está com dificuldade para respirar, e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI. Está tudo bem, mas ela precisa dessa força extra", contou Maíra nos stories do Instagram, agradecendo o carinho dos seguidores e pedindo orações.

Na tarde deste domingo (26), a influenciadora compartilhou registros da pequena na UTI, mostrando que a bebê depende de aparelhos para respirar.

Maíra também explicou que, por conta da situação, Eloáh não pode mamar diretamente no peito.

"Acabei de tentar tirar um pouco do leite para a Eloáh ter para tentar mamar na UTI. Como ela está com dificuldade de respirar, se ela mamar pode se afogar. Eles estão medindo tudo e ela pode ficar sem mamar por enquanto. Se precisar, vai mamar por sonda, direto no estômago", detalhou.

Maíra Cardi é mãe de outros dois filhos: Lucas, de 24 anos, da relação com Nelson Rangel, e Sophia, de 6, do casamento com Arthur Aguiar.