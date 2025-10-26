Reprodução/ Instagram @mairacardi Maíra Cardi internada

Maíra Cardi, de 42 anos, foi hospitalizada neste sábado (25), após sentir alguns desconfortos respiratórios. A ex-BBB anunciou que quer antecipar o parto da bebê, que se chamará Eloah, fruto da atual relação com o empresário Thiago Nigro, conhecido como "primo rico".



"Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui", começou no Instagram, onde acumula 9 milhões de seguidores.





"Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloah, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei para vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar", acrescentou.

Escola também influenciou

Maíra ainda revelou que a segunda filha, fruto da antiga relação com Arthur Aguiar, também foi um dos motivos para que ela decidisse antecipar o nascimento da caçula. A "saúde mental" de Sophia poderia ser abadala, defende a influenciadora.

Isso porque, segundo ela, no dia inicial previsto para a realização da cesariana, Sophia terá uma apresentação escolar e a instituição instruiu que a mãe não perdesse o evento, pois poderia criar uma "competição" entre as irmãs.

"E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloah ia nascer", explicou.

"Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã. Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data", concluiu.