Reprodução/ Instagram @loborgesoficial Lô Borges

Lô Borges, de 73 anos, morreu neste domingo (2). Nesta segunda-feira (3), quando o falecimento do musicista foi anunciado, vários famosos da classe artística usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor e compositor.

Milton Nascimento, que trabalhou ao lado de Lô no Clube da Esquina, foi um dos primeiros a se manifestar. "Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento.

Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", começou.





"Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", finalizou Nascimento.





O apresentador Serginho Groisman, que recebeu Lô Borges em várias edições do "Altas Horas", programa noturno que apresenta aos sábados, na Globo, também prestou uma homenagem póstuma ao cantor, compositor e guitarrista.

"Amigo querido Ló Borges deixou a gente... menino-prodígio da música, do Clube da Esquina, de músicas para sempre e de uma alma gentil", escreveu.







Cantor e tecladista brasileiro, Flávio Venturini também se despediu do colega: "Luto! Lô foi sempre uma grande inspiração para mim!Perder sua presença e a luz de suas canções será uma grande dor, mesmo com a certeza de que elas serão eternas! Querido Lô descanse em paz e obrigado por tudo" .







Amaury Lorenzo, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", prestou pêsames aos familiares do músico. " A música, como arte, tem o poder de transformar as pessoas, né, e quando um deles parte daqui, fica a arte poderosa, né? Então, assim, conforto para a família e para essa obra tão poderosa dele", declarou Amaury.

A prefeitura de Niterói publicou um texto póstumo ao mineiro. "A música brasileira perdeu hoje um dos seus grandes gênios. Em 1972, Lô Borges, ao lado de Milton Nascimento e Beto Guedes, viveu na Praia de Piratininga, aqui em Niterói, onde nasceu parte do lendário álbum Clube da Esquina, uma das maiores obras de nossa cultura", iniciou.

"Cinco décadas depois, em 2022, Lô voltou a Piratininga para um show histórico pelo Festival Mar Azul, emocionando uma multidão que cantou com ele as canções que marcaram gerações. Foi um reencontro de amor entre o artista e a cidade que o inspirou. Hoje, Niterói se despede de um mineiro que escolheu nossa cidade para fazer história na música e que seguirá vivo em cada acorde, em cada esquina, em cada lembrança", concluiu.





Lô Borges consolidou-se como um dos nomes mais notórios da música brasileira. Em 1972, ao lado do amigo de longa data Milton Nascimento, lançou o emblemático álbum Clube da Esquina, cuja coletânea de canções conquistou público e crítica, tornando-se um marco na história da MPB.

Considerado por especialistas como um dos trabalhos mais importantes da indústria fonográfica nacional, o projeto revelou o talento de Salomão Borges Filho — o mineiro Lô Borges, nascido em 1952. Embora amplamente reconhecido como cantor e compositor, o artista também se destacou pelo domínio do violão e da guitarra.

Entre seus maiores clássicos estão “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela”, músicas que atravessaram gerações. Ao longo da carreira, Lô dividiu composições e palcos com nomes como Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Nando Reis e Samuel Rosa.