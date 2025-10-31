Reprodução Instagram Marco Pigossi e o marido, Marco Calvani

Marco Pigossi revelou o motivo de não participar mais de novelas e comentou sobre a possibilidade de retornar à TV brasileira. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, o ator explicou que o ritmo das produções no Brasil é incompatível com a rotina que leva atualmente nos Estados Unidos, onde vive há quatro anos.

A conversa foi exibida pelo programa nesta sexta-feira (31). Pigossi lembrou o último papel fixo na televisão, como Zeca em "A Força do Querer" (2017), da Globo, e falou do carinho pela trama. “ Já vai fazer 10 anos, a gente está ficando velho… (risos) Fui muito feliz, tenho muito carinho por essa novela ”, declarou.

Ao ser questionado se aceitaria voltar às novelas, o artista explicou que não descarta a ideia, mas que o momento não é favorável. “ Eu não tenho como me comprometer um ano agora. Por morar fora, por abrir mão de muitos trabalhos... Por um ano, você fica só em função daquilo ”, disse.

Pigossi também mencionou o marido, o ator e diretor Marco Calvani, com quem vive em Los Angeles desde 2021. “ Meu marido mora lá, como é que faz? Ele não vai querer fazer novela. Novela é nossa, coisa de brasileiro, é a gente que gosta ”, afirmou.

O ator disse que ainda não tem planos de retornar às tramas nacionais, mas deixou aberta a possibilidade de voltar futuramente. “ Por enquanto, ainda não dá [para voltar às novelas], mas quem sabe um dia. A gente nunca sabe. ”

Nos últimos anos, Pigossi tem se dedicado à carreira internacional. Ele atuou em produções como "Tidelands" (2018), "Alta Mar" (2020) e "Cidade Invisível" (2021), todas da Netflix, além de "Astronauta" (2024), da HBO Max.