Reprodução/ YouTube Fabio Assunção no "Tantos Tempos"

Fabio Assunção, de 54 anos, revisitou um dos episódios mais marcantes de sua vida: a dependência química. Durante participação no videocast "Tantos Tempos" nesta quarta-feira (29), o intérprete disse ter ficado "ensimesmado nesse conceito de sucesso", mas observou que se tornou mais "humilde".

"[A dependência química] me trouxe muita humildade em relação às nossas dificuldades, às coisas que todo mundo vive. Eu fazia uma novela atrás da outra, numa época que não tinha internet. Eu ocupava sempre ali os personagens principais. Então, vivia muito ensimesmado nesse conceito de sucesso", começou.





"Eu acho que isso foi transformador, porque foi devido também a esse período que eu aprendi a me desprender desse olhar de aprovação. É incrível como isso tem um lado extremamente penoso, mas tem um outro lado também de libertação. Abriu muito a minha escuta", acrescentou o ator.

Vários fatores

Visto recentemente como o vilão Juliano Alencar em "Garota do Momento", o ator não atribuiu a dependência a um único fator. Para ele, uma junção de acontecimentos e sentimentos acabaram contribuindo para o surgimento da condição.

"Eu tive que aprender a falar, a andar, a lidar com os meus horários. E olhando hoje de fora, eu acho a vida linda, porque ela sempre te dá a possibilidade de você não desistir", filosofou.

"Mas eu acho que é bonito você entrar por um processo de adoecimento da sua alma, porque não é um produto que vai fazer você ficar dependente. Mas sim o espaço que aquele produto ocupa na sua vida. Como você significa aquilo", continuou.

Por fim, Fabio comparou todos esses processos como uma "transformação" que a vida passa a todo momento. "É, assim como também é maravilhoso você descobrindo que tem uma porta de várias portas de saída. E aí você ir se reconectando. A vida é uma transformação o tempo todo, eu nunca deixei de estar em transformação", destacou.

"Eu acho que ficar velho é desistir. Eu sei o que é temporariamente desistir. Eu fiquei velho naquele momento. Eu desisti. Ainda que depois eu tenha retomado fôlego", finalizou.