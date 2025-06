Reprodução/Instagram Gustavo Mioto e Ana Castela

Conhecidos pelo relacionamento conturbado de idas e vindas, Gustavo Mioto e Ana Castela foram alvos de especulações sobre uma suposta reconciliação e decidiram abrir o jogo sobre o assunto.

"Quando for a hora, se for verdade, a gente fala, até lá… é só vontade de ser o primeiro a falar", começou o cantor, por meio do X, antigo Twitter. Ana Castela também usou a rede social de Elon Musk para se pronunciar.





"Não é porque somos pessoas públicas que somos obrigados a ler e ouvir certas coisas e ainda por cima deixar de lado, isso não é certo. O nome de todos tá bem marcado", começou Ana.

"Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer... Podem comentar (de forma respeitosa). Eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for para ser, tem que ser de verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência para os dois lados", acrescentou a sertaneja.

Relembre



Em dezembro de 2024, Ana e Gustavo anunciaram o término do namoro; eles já tinham encerrado a relação outras duas vezes antes disso. Os artistas frisaram que traições não tinham sido o motivo do rompimento.

"Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", disse ela na ocasião.