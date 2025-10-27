Instagram Carolina Dieckmmann exibe bronzeado durante férias na Bahia

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, curte dias de descanso na Bahia e encantou seguidores ao publicar novas fotos nas redes sociais. A atriz, que encerrou recentemente as gravações do remake de " Vale Tudo ", compartilhou momentos de lazer à beira-mar.

Nas imagens, Carolina aparece de biquíni marrom aproveitando o sol e o mar. A legenda escolhida resume o clima relaxante da viagem: “ Puro suco de brisa, do ar, de sol e sal da Bahia ”.

Em uma das fotos, Carolina aparece deitada em uma espreguiçadeira, aproveitando o sol e o clima quente do litoral baiano. Em outra, surge caminhando pela areia com o mar ao fundo.

Seguidores elogiaram a beleza natural da atriz nos comentários. “ Essa mulher é tão linda. Não envelhece nunca ”, escreveu uma fã. Outra comentou: “ Sempre bela ”.

A artista é casada com o diretor Tiago Worcman e vive entre o Brasil e os Estados Unidos. A atriz interpretou Leila no remake de "Vale Tudo", que finalizou no dia 17 de outubro.