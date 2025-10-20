Reprodução/Internet Remake de Vale Tudo terminou com média geral de 23,5 pontos

Cultuada e vendida pela Globo como um sucesso histórico, Vale Tudo dificilmente deixará saudades no quesito audiência. O remake de Manuela Dias passou longe de atingir os índices que a rede esperava conquistar com a trama escolhida para a comemoração de seus 60 anos de transmissões.

A produção da Globo saiu de cena tendo o terceiro menor desempenho de audiência da história das novelas das nove — a situação não é muito melhor quando avaliado todo o histórico da faixa horária, que antes era conhecida como o slot de folhetins das 20h.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a nova versão de Vale Tudo saiu de cena com 23,5 pontos de média acumulados ao decorrer de seus 173 capítulos, número que supera apenas os desempenhos de Mania de Você (21,2) e Um Lugar ao Sol (22,3).

Maior índice

A melhor performance da novela, obtida com a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, foi de 30,9 pontos (em 6 de outubro), enquanto os menores números da trama foram obtidos no capítulo de 28 de junho, que marcou apenas 18,5 pontos de média.