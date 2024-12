Reprodução: Instagram Nani Venâncio falou sobre o envolvimento que teve com Luigi Baricelli. O ator é casado com Andreia Baricelli

Luigi Baricelli publicou um vídeo dos momentos românticos com a esposa, Andreia . A declaração à amada veio pouco tempo depois de Nani Venâncio , com quem o ator se relacionou nos anos 90, dizer que o artista finge que eles não se envolveram amorosamente no passado.



"Hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira felicidade está ao lado de quem me entende, me respeita e me ama incondicionalmente. Depois de mais de 30 anos de casados, posso dizer com toda certeza: encontrei o verdadeiro amor. Eu descobri o que é ser completo, e isso só foi possível ao seu lado. Você é muito mais do que minha esposa, é a mulher da minha vida, minha amante, minha companheira, minha amiga", iniciou ele

O veterano, então, detalhou a relação dos dois: "Nosso amor é puro, profundo e transformador. Não falo do passado porque ele não faz parte do que somos hoje. O que realmente importa é o que construímos juntos: uma relação sólida, madura, que me ensinou o verdadeiro significado de amar", ressaltou

"Andreia, você sempre foi, é e será a única que amo, amei e amarei. Não existe “antes de nós”. Sempre foi, mesmo quando não sabíamos, sempre foi amor. Nosso amor sempre esteve em cada momento, em cada escolha, em cada detalhe da nossa história", reforçou ele em um outro trecho do texto

Nos comentários, os internautas aclamaram a homenagem e deram uma resposta atravessada à Nani Venâncio. "Lindos demais! Tão difícil ver amor assim hoje em dia", opinou um usuário. "Certíssimo. O passado tem um bom motivo para estar lá. No passado. Para que falar?", avaliou uma segunda.



Assista abaixo ao vídeo publicado pelo ator e leia o texto dele na íntegra: