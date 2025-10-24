Reprodução/ Instagram @mundoproducoes e @florindamezach1 Florinda Meza revela visita ao país

Conhecida pela interpretação de Dona Florinda no seriado de comédia "Chaves", Florinda Meza surpreendeu os fãs ao anunciar que viria ao Brasil. A artista fará uma única sessão de um encontro no qual relembrará a relação com Roberto Bolaños (1929-2014).

Trata-se de "Florinda Meza - Entre Risos e Verdades", encontro inédito no qual revisitará os momentos mais marcantes que passou ao lado do ator, comediante, músico, diretor, roteirista e filantropo mexicano. Os dois se relacionavam desde 1977 e Meza esteve com o artista até a morte dele.





A novidade foi compartilhada pela intérprete, por meio de um comunicado feito no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 642 mil seguidores. A artista desembarcará no Brasil para o evento, que será realizado no Teatro Sheraton WTC, em São Paulo, no dia 6 de dezembro deste ano.

"Há histórias que o mundo conhece… Mas só quem as viveu sabe a verdade por trás dos risos e das câmeras. Florinda Meza, a eterna Dona Florinda, abre o coração em uma noite única no mundo: 'Florinda Meza - Entre Risos e Verdades'. Um encontro íntimo, emocionante e inédito", inicia.

"Ela compartilha com o público lembranças, reflexões e o amor que viveu por 37 anos com Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito. Entre memórias, risos e confissões, Florinda nos convida a enxergar o outro lado da história. Uma noite única e exclusiva no Brasil, com atrações especiais, convidados queridos e homenagens emocionantes", acrescenta.

A abertura das vendas começará já neste próximo domingo (26), com preços que variam de R$ 200 a R$ 1.500, dependendo do ingresso e da poltrona. "Uma noite de amor, arte e verdades, contadas por quem realmente as viveu. Viva essa história de perto", f inaliza o comunicado compartilhado por Florinda Meza.

Relembre

Roberto Gómez Bolaños nasceu em 21 de fevereiro de 1929, no México. Filho de Francisco Gómez Linares e Elsa Bolaños, o artista morreu em Cancún, em novembro de 2014, aos 85 anos. Diagnosticado com diabete, também lidava com as complicações de Parkinson e problemas respiratórios.