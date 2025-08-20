Reprodução YouTube @TV Brasil Gaby Amarantos no "Sem Censura"

Gaby Amarantos, de 47 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (19). A cantora, atriz e compositora abriu o jogo sobre a própria vida amorosa e garantiu que estava "pegando novinhos" e "beijando muito".

Durante participação no "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, ela comentou como está a fase solteira. Em novembro de 2024, veio a público o divórcio da artista com o diretor inglês Gareth Jones.





A titular da atração questionou: "Está beijando na boca, né?". Sem fugir da pergunta, Gaby declarou: "Amiga, muito". "Estou pegando os novinhos, amiga. Estou aprendendo com você. É muito jambu. Estamos sendo felizes em Juruna", completou, aos risos.

"Estou muito feliz, estou em um momento de beleza, mas não só a beleza do corpo físico, porque emagreci, mas uma beleza de ter tempo para investir na minha saúde mental, de poder ser reconhecida enquanto artista viva, jovem, em plenas faculdades e condições de ser patrimoniada 'gostosa', e estar curtindo a minha festa", acrescentou.

Amor-próprio



Conhecida pelo hit "Ex Mai Love", a artista ainda comentou que tem servido como inspiração para mulheres que querem se cuidar, principalmente em relação à prática de atividades físicas. Segundo ela, isso colabora para a melhora da autoestima.

"Estou vivendo um momento de autoestima e de poder inspirar outras pessoas. O que recebo de mensagens de outras pessoas dizendo que estou as inspirando. Estou treinando, foram dois anos caladinha, cuidando da minha saúde", explicou.

"Cheguei [depois de emagrecer], de repente, e as pessoas acham que foi do nada. Nada é do nada, é muito trabalho, a gente tem que ter disciplina para poder ser cantora no palco, poder voar, usar aqueles saltos, bater os cabelos", finalizou ela.