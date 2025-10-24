Reprodução/ Globoplay/ Instagram @alanissguillen Alana Guillen fala da doação de medula ao pai, Fúlvio Caratella

Alanis Guillen, de 27 anos, emocionou os espectadores nesta sexta-feira (24), não por conta de alguma atuação dramática de uma de suas personagens, mas por uma revelação íntima sobre a própria família.

No ar como Lorena em "Três Graças", atual novela do horário nobre da Rede Globo, a intérprete contou que chegou a doar a própria medula para o pai, Fúlvio Caratella, que tratava uma leucemia. Infelizmente, ele acabou falecendo mesmo após o transplante.





"Diagnosticou uma leucemia muito rápido, ainda no início, mas fizemos o transplante, fiz a minha doação da medula, mas ela não pegou. Foi um processo muito rápido e profundo, mas me sinto forte hoje falando disso até", c ontou a atriz durante participação no "Conversa com Bial".

Fúlvio Caratella morreu em outubro de 2024, pouco após Alanis encerrar mais um trabalho na emissora. Na época, a artista defendia Michele em "Mania de Você", obra das nove escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Henrique Araujo.

"Fico ensaiando o que te escrever. Ao mesmo tempo que dói demais perder o grande amor da vida, sinto uma paz tão certa, pai. Compreendi e senti ali na hora do voo da sua alma o que é amor - além de tantas outras coisas. Seu amor e da mamãe é o que mais me inspira a viver", escreveu ela ao anunciar o falecimento.

"O que mais ouvi hoje foi 'Fulvião foi unanimidade. Um lorde, maior baixista da cena musical da noite paulistana, enciclopédia, grande amigo, pai, marido, músico apaixonado e o cara 'mais do bem' que conheci" e tanto mais que você sabe. A gente sabe. Sempre lúcido e sensível. Você é muito amado e deixou mesmo um legado", completou.

Saiba mais

Alanis Guillen tem traçado uma trajetória na teledramaturgia nacional. O maior destaque da carreira da jovem foi em 2022, ano em que interpretou a mocinha Juma Marruá no remake de "Pantanal", adaptado por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa. Antes, já tinha protagonizado uma temporada de "Malhação" ao lado de Pedro Novaes.