Reprodução/Instagram Viviane Araujo

Viviane Araujo, de 50 anos, surpreendeu os fãs na última quinta-feira (5), quando anunciou que passaria por mais um procedimento cirúrgico. A atriz, conhecida pela atuação em novelas da Rede Globo, já passou por esse tipo de intervenção em outras três ocasiões. O motivo é uma hérnia umbilical.



Reprodução Instagram - 4.7.2024 Viviane Araujo mostra hérnia umbilical





A operação, que não é considerada perigosa, já ocorreu. Segundo a equipe da artista, ela em breve receberá alta para voltar para casa. Ela mora com Guilherme Militão na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles são pais do pequeno Joaquim, de 2 anos.





"A cirurgia da Viviane correu superbem e ela já está em recuperação! Em breve, ela estará de volta por aqui juntinho com vocês", dizia a nota publicada no Instagram da artista, que soma mais de 15 milhões de seguidores na plataforma de interação virtual.

Entenda

De modo geral, as hérnias umbilicais se caracterizam pela presença de uma protuberância no umbigo ou em uma região próxima a ele. Na maior parte dos casos, o tratamento se dá por meio de intervenções cirúrgicas, feitas para corrigir o órgão herniado.

Relembre

Viviane Aaraujo lida com a questão há algum tempo. A primeira vez que tratou foi antes mesmo de se tornar mãe de Joaquim. Depois da gravidez do primogênito, que nasceu em 2022, ela passou por outra cirurgia. Em julho de 2024, ela foi submetida ao procedimento pela terceira vez. Agora, ela realizou o quarto procedimento para tratar a hérnia umbilical.