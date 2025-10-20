Reprodução/ Instagram @donaruthoficial @picotto.co Dona Ruth investe em imóvel luxuoso

Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça (1995- 2021), está investindo em uma nova propriedade, que será construída em um condomínio de luxo. Vinícolas, quadra de tênis e até mesmo helipontos são algumas das estruturas presentes aos condôminos.

Mesmo com estes recursos, Ruth não pretende se mudar para a nova casa. Segundo ela, o imóvel deverá ser um espaço usado pela família para dias específicos, especialmente aos fins de semana, para aproveitar momentos de descanso e lazer.





Outros famosos teriam comprado terreno, de acordo com a mãe da cantora sertaneja. "Será um lugar no campo para descansar em família, com segurança. E lá é bem lindo também. Muitos artistas têm lote lá", disse ao g1.

Dannyella Picotto será a responsável por assinar o projeto. Por meio das redes sociais, a arquiteta antecipou alguns detalhes da negociação com Dona Ruth. "Um encontro tecido por afeto e confiança, no qual nos foi confiada a autoria da Casa de Campo da Família, no Condomínio Reserva Fazenda Canoa", contou.

"Mais do que um projeto, é um território de afeto, onde a arquitetura se converte em permanência. Um refúgio pensado para dialogar com a memória, acolher o tempo e tornar-se legado. Em breve, esse refúgio ganha assinatura, contornos entre memória, paisagem e arquitetura, concebido para atravessar gerações", acrescentou a profissional.

Foto: site www.fazendacanoa.com.br Imagem do condomínio Fazenda Canoa





Para adquirir um dos lotes disponíveis, os compradores teriam que investir valores que variam entre R$ 390 mil e R$ 1,5 milhão, segundo informações prévias. O complexo contará com uma vinícola que trará rótulos da Europa, destacando variedades como Syrah e Primitivo. Um heliponto com estrutura para dois helicópteros também integra os diferenciais do empreendimento.

Foto: site www.fazendacanoa.com.br Imagem do condomínio Fazenda Canoa





O projeto tem atraído especialmente entusiastas de esportes, em particular os praticantes de tênis, devido à inclusão de quadras específicas para a modalidade. Estão previstas, no mínimo, três quadras voltadas à prática de atividades físicas.

Entre as comodidades exclusivas, o residencial oferecerá um beach club completo, com piscina de borda infinita e uma adega climatizada construída abaixo do nível do solo. Um ponto que também chama atenção é o estaleiro privativo, planejado para abrigar barcos de até 50 pés, comportando até 15 pessoas com conforto.




