Reprodução/Internet Taís Araujo recusou convite para A Nobreza do Amor para priorizar os filhos e outros projetos

Protagonista de Vale Tudo, Taís Araujo recusou o convite da Globo para integrar a próxima novela das seis, A Nobreza do Amor, prevista para março de 2026. A atriz, que vive Raquel no remake da novela de 1988, decidiu não emendar dois trabalhos seguidos e agradeceu à emissora pelo contato.

A artista alegou que deseja priorizar os filhos e outros projetos pessoais e profissionais. A novela das seis será escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A história mistura drama, romance e disputas de poder em um reino africano fictício.

Taís Araujo recebeu a proposta para interpretar uma rainha, papel de destaque na trama. A recusa frustrou a expectativa de vê-la contracenando com Lázaro Ramos, já confirmado como o grande vilão. Segundo o portal Leo Dias, ela justificou a decisão afirmando que não queria assumir dois trabalhos de grande porte em sequência.

Insatisfação

A decisão ocorreu pouco depois de Taís Araujo manifestar insatisfação com os rumos de sua personagem Raquel. Em entrevista à revista Quem, ela revelou surpresa e tristeza ao descobrir que, após ascender financeiramente e socialmente, sua personagem voltaria a vender sanduíches na praia.

"Confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente?'", desabafou. Taís ressaltou ainda que, como mulher negra, esperava uma narrativa diferente para sua personagem no horário nobre.