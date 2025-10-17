Reprodução/Instagram/@juliette Juliette faz revelação

A ex-BBB Juliette, de 35 anos, ficou um ano sem beber e sem fazer sexo após cometer um exagero e fazer uma "besteira muito grande" no passado.

Segundo ela, durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (15), naquela época ela não conseguia curtir com moderação. "Era assim: ou eu estava neurótica, ou então enfiava o pé na jaca - e, meu amigo... Era praticamente um Se Beber, Não Case!", contou, fazendo referência ao filme.

"A ressaca moral era tanta... Eu pensava: 'vou aproveitar, porque amanhã já volto ao normal, então vou viver tudo o que há para viver'. E, em uma dessas, me arrependi por muito tempo. Passei um ano sem beber e sem fazer sexo, porque fiz uma besteira muito grande e fiquei com vergonha", revelou a paraibana.





Para a cantora, o arrependimento foi tão forte no dia seguinte, que resolveu mudar de vez a sua postura, principalmente, após a "ressaca moral".



Juliette no GNT

Juliette, que saiu como a grande campeã do BBB21, logo depois enveredou pela carreira musical e, recentemente, voltou à Globo no sofá do Saia Justa, no GNT. A paraibana atualmente divide a apresentação da atração com Erika Januza, Bela Gil e Eliana.

"Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar o meu melhor e retribuir ao público tudo o que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo, e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada", comemorou, na época.