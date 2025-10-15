Reprodução: Instagram Marcio Garcia

A mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, localizada no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, é considerada a residência mais cara do país. O imóvel possui uma vista panorâmica para o mar e para a Pedra da Gávea, e está em uma das áreas mais nobres da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo colunista do iG Alessandro Lo-Bianco, o apresentador também colocou fim a uma disputa judicial envolvendo um vizinho do mesmo condomínio. O acordo, feito de forma extrajudicial, encerrou um processo que durava anos e devolveu a harmonia à região.

De acordo com Lo-Bianco, Márcio Garcia se envolveu em uma disputa com o advogado Eduardo Antonio Kalache, vizinho de condomínio, após elevar o muro que separava as propriedades de três para seis metros. Kalache alegou que a mudança afetou a ventilação e a iluminação de sua casa, além de causar a morte do jardim.

O processo tramitou na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca e teve pedidos de liminar negados por falta de provas. Uma perícia chegou a ser cogitada, mas o custo de R$ 16 mil impediu o avanço. Diante da demora, ambos optaram por um acordo extrajudicial, encerrando o caso de forma pacífica.

Distribuída em um terreno de 6 mil metros quadrados, a casa tem 2 mil metros quadrados de área climatizada, sete suítes e 18 banheiros. A estrutura ainda conta com três cozinhas equipadas, cinema particular, boate, academia completa, campo de futebol e quadra de tênis.

O projeto inclui horta própria e sistemas de automação integrados. Cada espaço foi planejado para oferecer conforto e funcionalidade. A área externa é outro destaque. A mansão possui piscina com duas raias semiolímpicas, jacuzzi para até dez pessoas, mini golfe e amplas áreas de convivência voltadas para o mar da Barra da Tijuca.



