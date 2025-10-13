Reprodução/ Instagram @gabimartins Gabi Martins

Gabi Martins, de 28 anos, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos com os fãs nesta segunda-feira (13). A ex-participante do "Big Brother Brasil 2020", reality de convivência da Rede Globo, posou de biquíni enquanto renovava o bronzeado.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14,2 milhões de seguidores, a cantora e compositora sertaneja afirmou que estava aproveitando ao máximo os momentos de descanso no destino nacional.





A loira está em Maceió, capital do estado de Alagoas, na costa leste do Brasil, que se destaca no cenário turístico brasileiro pelas paisagens paradisíacas naturais. "Aproveitando cada segundo aqui", escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da artista rasgaram elogios a ela. "Maravilhosa é ela", começou uma internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Única", declarou uma segunda. "Lindíssima", opinou uma terceira.

"Eita, Gabriela, roubou toda a beleza do mundo, não é?", prosseguiu um quarto seguidor. "Os cientistas já podem catalogar uma nova espécie: sereia", brincou uma quinta. "Maravilhosa, tanto você quanto a passagem", finalizou ainda uma sexta.

Saiba mais

Gabi Martins ganhou destaque na indústria fonográfica nacional em abril de 2019, quando participou da atração "Só Toca Pop", exibida na Rede Globo. Depois, em 2020, se tornou assunto ao participar da vigésima edição do "Big Brother Brasil".

No "BBB", teve um relacionamento com Gui Napolitano. O romance, contudo, não evoluiu fora do confinamento e ambos começaram novas relações com outros pretendentes. Em 2021, começou a namorar Tierry; a relação terminou em 2022.

Desde este ano, Gabi é musa da Vila Isabel. Inicialmente, a ex-BBB era extremamente criticada pela falta de samba no pé. Por isso, começou a fazer aulas e aperfeiçoou a técnica, conseguindo a aprovação de parte dos espectadores pelo desempenho na agremiação.