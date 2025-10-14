Reprodução/Instagram/@HughJackman Hugh Jackman quer voltar para a ex-mulher

O ator Hugh Jackman está tentando uma reconciliação com sua ex-esposa, a atriz Deborra-Lee Furness, dois anos após o fim do casamento. A aproximação do intérprete de Wolverine começou por meio de uma relação amistosa com a ex.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness se casaram em abril de 1996 e anunciaram o término em setembro de 2023. Logo depois, surgiram boatos de que o atual relacionamento do ator com a atriz Sutton Foster teria começado enquanto ele ainda era casado com a mãe de seus filhos.

Hugh e sua atual namorada trabalharam juntos no musical The Music Man, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.





No entanto, Jackman e Foster só tornaram o relacionamento público no início de 2025. Pouco tempo depois, em maio, Furness entrou com o pedido de divórcio. Os dois assinaram os documentos oficializando o fim do casamento em julho. As informações são do site Radar Online.

Furness chegou a dar uma entrevista ao jornal Daily Mail e afirmou:



"Meu coração e minha solidariedade a todos que passaram por uma jornada traumática de traição. É uma ferida profunda, mas acredito em uma força superior, Deus, o universo, ou seja lá com o que você se identifica, que está sempre trabalhando por nós", disse em entrevista.

Fontes do Radar Online também ressaltaram os esforços de Jackman para uma reconciliação.

"Já se passaram dois anos desde que eles se separaram, e realmente está na hora de deixar o ódio e a raiva para trás. Hugh tem tentado fazer as pazes com Debs há um bom tempo, mas, como você pode imaginar, levou um tempo até que ela se sentisse pronta para conversar com ele", disse a fonte.

O contato ainda afirmou:

"Resolver todas as questões legais parece ter ajudado, porque ela finalmente está se abrindo. Eles se encontraram algumas vezes em Nova York recentemente para conversar e, de acordo com tudo, as coisas melhoraram drasticamente, o que é maravilhoso para todos, especialmente para os filhos deles", finalizou a fonte.